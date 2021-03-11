Путин призвал российских предпринимателей инвестировать в развитие внутреннего бизнеса

Президент России Владимир Путин обратился к отечественным предпринимателям с предложением направлять финансовые ресурсы «в дом», то есть, на развитие бизнеса внутри страны.

Об этом глава государства заявил в четверг, 11 марта, на заседании, посвященном вопросам инвестиционной активности. Путин отметил, что руководители компаний и акционеры, безусловно, могут распоряжаться своими ресурсами так, как считают нужным. При этом, учитывая условия большой неопределённости, в которых находится мир сегодня, «лучше в дом, здесь спокойнее и надежнее», подчеркнул президент.

Российский лидер добавил, что этому должно способствовать и правительство, создавая условия, при которых ресурсы эффективнее было бы вкладывать в отечественный бизнес. Особенно важно, чтобы данные условия были стабильными и надежными, заявил Путин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин подписал указ о ранжировании выплат на детей от 3 до 7 лет.