В Петербурге первичную прививку от коронавируса сделали почти 295 тыс. человек

В Петербурге первичную прививку от коронавируса сделали почти 295 тыс. человек
В городе продолжается вакцинация. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Петербурге вакцинировались от коронавируса уже 294 706 человек, из них 176 918 полностью закончили цикл вакцинации.

По данным межведомственного координационного совета, за минувшие сутки первичную прививку получили 5 851 человек, а вторичную — 9 683. Всего в Петербург доставили 348 542 комплекта препарата «Спутник V», при этом остаток на данный момент составляет 53 836 доз.

Отмечается, что количество активно больных, новых случаев коронавируса и суточных госпитализаций остается высоким.

С начала пандемии в Петербурге выявлено 377748 случаев заражения COVID-19. Скончались 11527 человек. Выздоровело 323240 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что житель Петербурга Антон Димов попал в больницу Святого Георгия с коронавирусом, осложненным массивной тромбоэмболией легочной артерии (ТЭЛА). Пациент чудом выжил, за 12 часов он перенес более 10 эпизодов клинической смерти.

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