Глава Минэкономразвития заявил, что санкции против российского госдолга ударят по Западу

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что возможные санкции против российского госдолга ударят прежде всего по западным инвесторам, а на финансовое состояние России сильно не повлияют.
Он отметил, что в последний год тема введения новых санкций стала очень актуальной. По словам Решетникова, санкционная повестка стала обычной частью жизни.
«При этом то, что звучало — санкции на российский госдолг, по большому счету, — это наказание тех западных инвесторов, которые инвестируют в наш госдолг», — цитирует его ТАСС.
Он отметил, что доля западных держателей российского госдолга составляет около 23 процентов, поэтому новые санкции ударят по Европе и Соединенным Штатам.