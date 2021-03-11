Глава Минэкономразвития заявил, что санкции против российского госдолга ударят по Западу

Глава Минэкономразвития заявил, что санкции против российского госдолга ударят по Западу
Максим Решетников. Фото: economy.gov.ru

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что возможные санкции против российского госдолга ударят прежде всего по западным инвесторам, а на финансовое состояние России сильно не повлияют.

Он отметил, что в последний год тема введения новых санкций стала очень актуальной. По словам Решетникова, санкционная повестка стала обычной частью жизни.

«При этом то, что звучало — санкции на российский госдолг, по большому счету, — это наказание тех западных инвесторов, которые инвестируют в наш госдолг», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что доля западных держателей российского госдолга составляет около 23 процентов, поэтому новые санкции ударят по Европе и Соединенным Штатам.

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