На модернизацию поликлиник в Петербурге выделят 21 млрд рублей

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что власти города заключили два допсоглашения с Москвой, согласно которым планируется совместное финансирование двух программы по здравоохранению. Об этом он сообщили на своей странице «ВКонтакте».

Первая программа предусматривает модернизацию поликлиник, на это будут выделены 21 млрд рублей. Беглов подчеркнул, что каждый житель Петербурга, даже маломобильный, должен иметь возможность получить медицинскую помощь по ОМС рядом с домом или работой. Он отметил, что на эти средства сделают капремонт, обновят оборудование, увеличат штат, а также будет повышена квалификация медперсонала.

Вторая программа направлена на предупреждение и борьбу с ВИЧ, туберкулезом, гепатитами B и C, сообщает 78.ru.

«Для диспансеров закупим необходимые материалы для диагностики и лечения ВИЧ», — отметил Беглов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Колпино на Тверской улице строится детская поликлиника, рассчитанная на триста посещений в смену. В новой детской поликлинике будет все необходимое и современное оборудование для диагностики, а также дневной стационар и оздоровительный бассейн.