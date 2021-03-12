Китай может назначить Alibaba крупнейший в истории страны штраф

Китай может назначить Alibaba крупнейший в истории страны штраф
Китайская компания "наказывает" продавцов, которые выставляют свой товар на каких-либо других платформах. Фото: pixabay

Антимонопольная служба Китая назначит гиганту интернет-торговли Alibaba самый крупный штраф в истории страны.

Как сообщает газета The Wall Street Journal, назначенный китайской компании штраф превысит 975 млн долларов, которые шесть лет назад заплатила Китаю американская компания Qualcomm, обвиненная в недобросовестной конкуренции.

По версии антимонопольщиков, Alibaba ведет нечестную борьбу с конкурентами. Компания «наказывает» продавцов, которые выставляют свой товар на каких-либо других платформах. Таким образом гигант интернет-торговли ограничивает продвижение товаров продавцов на своих сайтах, заставляя их выбирать Alibaba. Регулятор намерен решить эту проблему.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Евросоюз согласовал новые санкции против Китая и России.

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