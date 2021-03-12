Министр здравоохранения Словакии ушел в отставку из-за разногласий по «Спутнику V»

Власти Словакии отправили главу Минздрава Марека Крайчи в отставку из-за его позиции по закупке вакцины от коронавируса «Спутник V» российских разработчиков.

Премьер-министр Словакии Игор Матович пояснил, что сложившаяся ситуация едва не стала причиной развала страны. По его словам, решающим поводом для требования отставки Крайчи стала закупка российской вакцины. Однако, как считает глава правительства, это нужно было сделать только в случае начала использования вакцины в стране, передает портал Noviny.

По словам премьера, Крайчи больше всех сделал за период пандемии ковида. Матович назвал абсурдной и бесчеловечной отставку главы Минздрава.

Поставка «Спутник V» привела к разногласиям внутри Словакии. Глава МИД Словакии Иван Корчок осудил премьер-министра, который прибыл в аэропорт в день поставки первой партии. Против закупки российской вакцины выступила и президент страны Зузана Чапутова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ВОЗ разбирается в причинах отказа европейских стран от вакцины AstraZeneca.