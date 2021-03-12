Задержаны двое школьников и студент, которых 16-летняя петербурженка обвинила в изнасиловании

Задержаны двое школьников и студент, которых 16-летняя петербурженка обвинила в изнасиловании
Полицейские задержали подозреваемых. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Петербурге задержали троих парней, подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетней жительницы.

Преступный инцидент произошел с 21 на 22 февраля. Спустя пару дней в отдел полицию обратилась 28-летняя женщина с заявлением о том, что на вписке изнасиловали ее 16-летнюю дочь. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий 11 марта стражи порядка задержали второкурсника СПбГУ и двух 11-классников.

Троица в отделе полиции дала признательные показания. В квартирах молодых людей прошли обыски, в ходе которых изъяли оргтехнику и цифровые носители.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первоклассницу изнасиловали двое мужчин и женщина в Петербурге.

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