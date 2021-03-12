12 марта: День Прокопа Перезимнего, что можно и нельзя делать

12 марта: День Прокопа Перезимнего, что можно и нельзя делать
День Прокопия Перезимнего. Источник: pixabay.com

12 марта в православном календаре значится Днем «Прокопа Перезимнего». О народных поверьях расскажет gazeta.spb.ru.

Наши предки верили, что в этот день в свои права окончательно вступает весна. Именно поэтому сегодня было обязательным соблюдать некоторые правила.

Прокопий родился в Декаполитской стране, то есть на территории, которая не была политическим объединением, при этом страна являлась официальной и имела свой статус.

Прокопий Перезимний принял иноческий чин и все свое время проводил в молитве и посте. Будучи опытным монахом, он славился своей чистой душой и добрым сердцем.

В это время появилась иконоборческая ересь. Во главе которой был император Лев Исаврянин, он считал иконы идолами, а поклоняющихся им — идолопоклонниками.

Прокопий со своими единомышленниками встал на защиту святых образов и уверял, что нельзя называть иконы идолами. За это правитель возненавидел Прокопия.

По его приказу монаха схватили, подвергли пыткам, а затем бросили в грязную темную камеру. Только после смерти императора Прокопий вышел на свободу и до самой смерти продолжал жить в монастыре.

Наши предки называли этот праздник “Дорогорушителем” из-за того, что в этот день снежные накатанные пути начинают активно таять.

Поэтому сегодня автолюбителям следует быть осторожнее за рулем или же вовсе отказаться от поездки на автомобиле.

В день Прокопа Дорогорушителя ходят на прогулки в лес. 12 марта это будет особенно полезно.

Предки считали, что сегодня стоит покормить птиц, чтобы пернатые не улетели в тёплые страны и не забрали с собой весну.

Ни в коем случае нельзя в День Прокопа Перезимнего выбрасывать остатки пищи на улицу, это может навлечь беду. По поверьям следует отказаться от сквернословия и брани.

12 марта стоит воздержаться от ссор и громких разговоров, чтобы не подвергать опасности здоровье близких.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что телеведущий и журналист Владимир Познер рассказал об основных ответвлениях христианства.

народные приметы православные праздники приметы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Метеозависимым петербуржцам придется нелегко в ночь на 13 марта
Под «мостом глупости» застрял второй за утро грузовик, проезд ...
Замужняя китаянка случайно узнала, что она мужчина
Роскомнадзор, замедливший работу Twitter, ждет реакцию от соцсети
Распространявшей порнографию с участием 10-летней дочки кассирше ...
«Ленфильм»и издание «Питер» запишут аудиокниги
12 марта: День Прокопа Перезимнего, что можно и нельзя делать
В Ленобласти бригадира стройки поймали на краже инструментов с ...