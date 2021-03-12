12 марта: День Прокопа Перезимнего, что можно и нельзя делать

12 марта в православном календаре значится Днем «Прокопа Перезимнего». О народных поверьях расскажет gazeta.spb.ru.

Наши предки верили, что в этот день в свои права окончательно вступает весна. Именно поэтому сегодня было обязательным соблюдать некоторые правила.

Прокопий родился в Декаполитской стране, то есть на территории, которая не была политическим объединением, при этом страна являлась официальной и имела свой статус.

Прокопий Перезимний принял иноческий чин и все свое время проводил в молитве и посте. Будучи опытным монахом, он славился своей чистой душой и добрым сердцем.

В это время появилась иконоборческая ересь. Во главе которой был император Лев Исаврянин, он считал иконы идолами, а поклоняющихся им — идолопоклонниками.

Прокопий со своими единомышленниками встал на защиту святых образов и уверял, что нельзя называть иконы идолами. За это правитель возненавидел Прокопия.

По его приказу монаха схватили, подвергли пыткам, а затем бросили в грязную темную камеру. Только после смерти императора Прокопий вышел на свободу и до самой смерти продолжал жить в монастыре.

Наши предки называли этот праздник “Дорогорушителем” из-за того, что в этот день снежные накатанные пути начинают активно таять.

Поэтому сегодня автолюбителям следует быть осторожнее за рулем или же вовсе отказаться от поездки на автомобиле.

В день Прокопа Дорогорушителя ходят на прогулки в лес. 12 марта это будет особенно полезно.

Предки считали, что сегодня стоит покормить птиц, чтобы пернатые не улетели в тёплые страны и не забрали с собой весну.

Ни в коем случае нельзя в День Прокопа Перезимнего выбрасывать остатки пищи на улицу, это может навлечь беду. По поверьям следует отказаться от сквернословия и брани.

12 марта стоит воздержаться от ссор и громких разговоров, чтобы не подвергать опасности здоровье близких.

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