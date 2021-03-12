Вдову Шабтая Калмановича выселяют из мансарды Толстовского дома на Рубинштейна

В мансарде Толстовского дома Анна с мужем поселились еще в 2006 году. Фото: Google View

В мансарде Толстовского дома Анна с мужем поселились еще в 2006 году. Фото: Google View

В пятницу, 12 марта, Кубйшевский районный суд вынес решение по иску Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга (КИО) к вдвое бизнесмена и продюсера Шабтая Калмановича, экс-баскетболистке Анне Архиповой фон Калманович.

В иске комитета отмечается, что Архипова фон Калманович с 2009 года бесправно использует нежилую мансарду в доме №15-17 литера А по улице Рубинштейна, также известном как Толстовский дом. Ранее между ведомством и Шабтаем Калмановичем был заключен договор аренды, однако после его смерти соглашение стало недействительным. Анне в заключении договора на свое имя отказали.

Ведомство просило взыскать с ответчицы 2 172 852 рубля неосновательного обогащения за период проживания в помещении без договора и оплаты, а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 877 759 рублей. КИО также потребовал выселить спортсменку и устранить самовольно обустроенные проходы в квартиру и на лестничную клетку.

Архипова фон Калманович подала встречное заявление, в котором просит возмещения затрат на восстановительный капитальный ремонт мансарды в размере 3 177 209 рублей, поскольку они с супругом проводили работы на совместные средства. Суд в итоге постановил взыскать с вдовы Шабтая Калмановича 622 027 рублей неосновательного обогащения и 62 963 рубля за пользование чужими денежными средствами. Бывшей баскетболистке также придется покинуть мансарду и вернуть помещению первоначальную планировку. Во встречном иске женщине отказали.

Напомним, что супруг Анны, Шабтай Калманович, был, среди прочего, владельцем Дорогомиловского рынка и менеджером женской сборной России по баскетболу. Бизнесмена убили в 2009 году в центре Москвы.

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