Песков не подтвердил связи вакцинации Путина и его готовности лично огласить послание Федеральному собранию

Песков не подтвердил связи вакцинации Путина и его готовности лично огласить послание Федеральному собранию
Песков указал на отсутствие связи вакцинации Путина и его желание лично выступить перед Федеральным советом. Источник: kremlin.ru

12 марта журналисты спросили Дмитрия Пескова, означает ли желание Владимира Путина лично выступать с ежегодным посланием Федеральному собранию 7 или 8 апреля то, что глава государства уже сделал прививку от COVID-19 или собирается поставить её в ближайшее время.

Как сообщает ИА REGNUM, пресс-секретарь главы государства сказал, что не может дать ответ на этот вопрос. Ведь президент сам обещал сообщить, когда пройдёт вакцинацию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пресс-секретарь президента России Песков не смог назвать дату послания Путина Федеральному собранию, дата мероприятия пока не назначена.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Кремле объяснили, почему Путин не вакцинируется от COVID.

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