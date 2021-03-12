Песков не подтвердил связи вакцинации Путина и его готовности лично огласить послание Федеральному собранию

Песков указал на отсутствие связи вакцинации Путина и его желание лично выступить перед Федеральным советом. Источник: kremlin.ru

Песков указал на отсутствие связи вакцинации Путина и его желание лично выступить перед Федеральным советом. Источник: kremlin.ru

12 марта журналисты спросили Дмитрия Пескова, означает ли желание Владимира Путина лично выступать с ежегодным посланием Федеральному собранию 7 или 8 апреля то, что глава государства уже сделал прививку от COVID-19 или собирается поставить её в ближайшее время.

Как сообщает ИА REGNUM, пресс-секретарь главы государства сказал, что не может дать ответ на этот вопрос. Ведь президент сам обещал сообщить, когда пройдёт вакцинацию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пресс-секретарь президента России Песков не смог назвать дату послания Путина Федеральному собранию, дата мероприятия пока не назначена.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Кремле объяснили, почему Путин не вакцинируется от COVID.