Дворцовый мост подсветят изумрудным в честь Дня святого Патрика

Дворцовый мост в Северной столице с 12 по 24 марта будет сиять изумрудными в честь Дня святого Патрика. Декоративную подсветку включат уже сегодня вечером.

Цвет моста выбран не случайно — одной из традиций Дня святого Патрика является зеленый цвет в одежде, аксессуарах и любых других предметах. Частью уже традиционного для Петербурга празднования дня покровителя Ирландии в этом году станет выставка о писателях в стенах Российской национальной библиотеки и тематический онлайн-фестиваль.

Замглавы городского комитета по внешним связям Арби Абубакаров отметил, что в 2021 году День святого Патрика впервые отмечается в гибридом формате. Помимо выставки, в рамках праздника состоится видеоконференция петербургских преподавателей, студентов и специалистов по Ирландии и их коллег из Дублина и Корка. Ученые обсудят роль святого Патрика в формировании ирландской идентичности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мошенники продают доверчивым туристам фальшивые билеты на праздник фонтанов в Петергофе.