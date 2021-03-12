Две дачи начала XX века в Озерках и Лисьем Носу признаны памятниками регионального значения

Две дачи начала XX века в Озерках и Лисьем Носу признаны памятниками регионального значения
Фото: пресс-служба КГИОП

Распоряжением председателя КГИОП Сергея Макарова деревянные дачи постройки начала ХХ на улице Варваринской в Озерках и улице Холмистой в поселке Лисий Нос получили статус объектов культурного наследия регионального значения.

Дача в Озерках выполнена в стиле неоклассицизма с симметричной композицией и отдельными архитектурными элементами, присущими этому стилю. В облике постройки заметен перенос приемов каменной архитектуры в деревянную, получивший широкое распространение в 1870-х-1890-х годах.

Дача в Лисьем Носу представляет собой двухэтажный дом с башней и шатровой крышей. Основной объем здания – бревенчатый сруб, облицованный гладкой доской, с южной стороны к которому примыкает квадратная трёхэтажная башенка, завершенная шатром с чешуйчатым покрытием, а с юго-западной – двухэтажная шестиугольная веранда с историческим декоративным остеклением геометрического рисунка и цветными вставками. На сегодняшний день в здании, возведенном в 1900-е годы, располагается администрация посёлка Лисий Нос.

Здание администрации поселка Лисий Нос. Фото: пресс-служба КГИОП

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Арсенальной набережной нашли подземный исторический тоннель.

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