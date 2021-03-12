Чиновница озвучила минимальный уровень зарплаты для молодых ученых

По мнению чиновницы, необходимая величина зарплаты для молодых ученыъ должна составлять около 17-20 тысяч рублей. Фото: pixabay

По мнению чиновницы, необходимая величина зарплаты для молодых ученыъ должна составлять около 17-20 тысяч рублей. Фото: pixabay

Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова заявила о возможном введении минимального уровня зарплаты для начинающих ученых.

Она отметила, что у нее есть представление, что должен быть определен некий минимальный уровень зарплаты для молодых ученых, «который бы все-таки позволял ребятам входить в эту сферу своей деятельности, чувствуя определенную защиту финансовую», сообщает ТАСС.

По ее мнению, необходимая величина зарплаты для молодых ученыъ должна составлять около 17-20 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова извинилась за фразу: «Никто еще у нас с голоду не умер». Один из депутатов в ходе обсуждения заявил, что у людей нет денег, на что Кочетова возразила и добавила, что «с голоду никто не умер».