Чиновница озвучила минимальный уровень зарплаты для молодых ученых

Чиновница озвучила минимальный уровень зарплаты для молодых ученых
По мнению чиновницы, необходимая величина зарплаты для молодых ученыъ должна составлять около 17-20 тысяч рублей. Фото: pixabay

Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова заявила о возможном введении минимального уровня зарплаты для начинающих ученых.

Она отметила, что у нее есть представление, что должен быть определен некий минимальный уровень зарплаты для молодых ученых, «который бы все-таки позволял ребятам входить в эту сферу своей деятельности, чувствуя определенную защиту финансовую», сообщает ТАСС.

По ее мнению, необходимая величина зарплаты для молодых ученыъ должна составлять около 17-20 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова извинилась за фразу: «Никто еще у нас с голоду не умер». Один из депутатов в ходе обсуждения заявил, что у людей нет денег, на что Кочетова возразила и добавила, что «с голоду никто не умер».

зарплата ученые чиновница


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ленинградский зоопарк показал, как закаляется выдра Финик
Чиновница озвучила минимальный уровень зарплаты для молодых ученых
В выходные в Ленобласти потеплеет
Мясников заявил, что ситуация с коронавирусом в Европе – это мракобесие
Суд в Петербурге арестовали мужчину, ограбившего банк с муляжом гранаты
Лукашенко заявил, что в Белоруссии могут создать свою вакцину от COVID-19
Башкетова: Петербург лидирует по приросту больных коронавирусом в России
Роскомнадзор потребовал от Google снять все ограничения с фильма «Крым. ...