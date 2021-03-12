Жильцы дома из Красносельского района Петербурга пожаловались на угрозы со стороны управляющей компании

Следственный комитет проверит сообщения о том, что жителям дома в Красносельском района Петербурга поступают угрозы со стороны управляющей компании.

На одном из федеральных телеканалов была размещена информация о том, что жильцам поступают реальные угрозы их жизни и здоровью от сотрудников управляющей компании из-за решения жителей дома отказаться от услуг данной компании и организовать собственное товарищество собственников жилья.

Следственными органами СК России по Петербургу организована доследственная проверка, по результатам которой, будет принято процессуальное решение, сообщили в Следственном комитете.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жильцы смогли вернуться домой, однако постройку продолжают обследовать эксперты, которые оценят масштаб повреждений. Также ведутся переговоры с собственником о начале разбора завалов после обрушения.