Google введет налог для YouTube-блогеров из США

Корпорации Google планирует ввести налог на доходы для всех блогеров и создателей роликов на принадлежащей ей платформе YouTube.

Соответствующая информация появилась на сайте технической поддержки корпорации. Взимание налогов с создателей контента Google может начать уже с июня. До 31 мая все блогеры должны предоставить необходимую информацию в сервис монетизации AdSense. В противном случае компания будет взимать до 24% со всех просмотров.

Данная мера необходима согласно требованиям Службы внутренних доходов США, то есть корпорация должна собирать налоговую информацию обо всех монетизирующих свой контент создателях за пределами США.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роскомнадзор назвал YouTube главным распространителем фейков в 2020 году.