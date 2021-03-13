В России за сутки выявили 9 908 случаев COVID

В России продолжают обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За минувшие сутки положительные тесты на выявление COVID-19 сдали 9 908 граждан.

Об этом стало известно в субботу, 13 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, новых инфицированных выявили в 85 регионах. Из них 12,9% не имели клинических проявлений болезни. В общей сложности за все время пандемии в стране новый вирус подхватили 4 380 525 человек.

Также за сутки было зафиксировано 475 летальных исходов. Побороть болезнь смогли 12 868 человек.

Петербург остается на втором месте среди российских регионов по заболеваемости COVID-19. За сутки коронавирус выявили 943 горожан. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за последние 24 часа Covid-19 обнаружили у 1 600 жителей. В Ленобласти коронавирусом заразились еще 127 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что клеточный иммунитет имеет важное значение в защите от инфекции.