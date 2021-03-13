Болельщики смогут прививаться от коронавируса на «Газпром Арене»

Прививочный пункт будет работать на всех домашних матчах сине-бело-голубых.

Сегодня, 13 марта, на «Газпром Арене» заработал кабинет вакцинации, где можно сделать прививку от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ФК «Зенит».

Известно, что привиться могут любые посетители старше 18 лет и не имеющие противопоказания. С собой нужно взять паспорт и СНИЛС. Сделать прививку от коронавируса «Спутником V» на «Газпром Арене» можно будет на всех домашних матчах «сине-бело-голубых» до конца текущего сезона. Пункт можно найти на третьем этаже трибуны С, у выхода на сектора С 110-111.

Напоминаем, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предупреждал, что в некоторых пунктах вакцинации наблюдаются перебои с вакциной, которые будут устранены в ближайшее время.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге прививку от коронавируса сделали более 305 тысяч человек. Полностью пройти курс вакцинации успели 195 тысяч горожан.