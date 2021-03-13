На улице Кораблестроителей открылся детский сад на 220 мест

В прошлом году в Василеостровском районе открылись три детских сада. В 2021-м, помимо уже открывшегося учреждения на Кораблестроителей, планируется завершить строительство еще одного. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В прошлом году в Василеостровском районе открылись три детских сада. В 2021-м, помимо уже открывшегося учреждения на Кораблестроителей, планируется завершить строительство еще одного. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В субботу, 13 марта, на улице Кораблестроителей в Василеостровском районе Петербурге открылся детский сад, рассчитанный на 220 мест.

В дошкольном учреждении работают 11 групп, в садик принимают малышей в возрасте от одного года до семи лет. Помимо прочего, детсад оборудован спортивным и музыкальным залами, сенсорной комнатой, игровыми зонами и другими помещениями, обеспечивающими всестороннее развитие дошкольников. Также в садике есть штатный логопед и логопедическая группа.

По словам руководителя администрации Василеостровского района Эдуарда Ильина, благодаря открытию детсада на Кораблестроителей очередь в дошкольные учреждения среди местных жителей существенно сократилась. Отметим, что в течение прошлого года на Васильевском острове ввели в эксплуатацию три детских сада.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в НИИ скорой помощи открыли дополнительные отделения для помощи пострадавшим во время катания на так называемых «ватрушках» и санках.