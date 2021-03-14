«Полный абсурд»: Валуев прокомментировал запрет использования «Катюши» на Олимпиаде

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о запрете на использование «Катюши» в качестве гимна России на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

По его словам, крик «Ура!» есть только в российской армии, поэтому отечественных спортсменов ни с кем не спутают на Олимпиаде. Именно такими криками атлеты могли бы отмечать победы на играх.

«Это полный абсурд. Значит, они идут по пути выкручивания рук и откровенного издевательства», — заявил Валуев в интервью Sport24.

Напомним, спортивный арбитражный суд вынес решение, согласно которому российские спортсмены на два года лишились флага и гимна страны на Чемпионатах мира и Олимпийских играх до 2022 года. Об этом сообщает ТАСС. Спортсмены смогут носить форму, которая содержит цвета национального флага, но во время мероприятий не будет звучать гимн РФ. Во время выступлений будет отмечено, что перед зрителями – «нейтральный атлет». Болельщики при этом смогут вывешивать флаги.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Госдуме назвали странным запрет CAS на исполнение «Катюши» в качестве гимна.