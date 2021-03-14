Испанская библиотека четыре года скрывала кражу ценного трактата Галилео Галилея

Национальная библиотека Испании четыре года скрывала краду ценного трактата итальянского астронома Галилео Галилея (1564-1642. Об этом сообщает газета El Pais.

Трактат Sidereus nuncius был опубликован в 1610 году. Стоимость исторического документа оценивается в 800 тысяч. евро.

Как пишет издание, трактат был украден в 2014 году, из-за чего библиотека заменила документ на копию. Однако на выставке, которая прошла с марта по сентябрь 2018 года, документ был представлен как оригинал.

В библиотеке заявили, что долгое время не сообщали о краже, чтобы узнать больше фактов о случившемся. По словам директора учреждения Аны Сантос, она узнала о краже только в 2018 году, когда получила письмо от реставратора, который занимался трактатом.

В краже трактата подозревается гражданин Уругвая. Известно, что он интересовался документом в 2004 году, а в 2007 году был замешан в краже двух карт из библиотеки.

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