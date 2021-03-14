В России за сутки коронавирус подхватили более 10 тысяч человек

В России за сутки коронавирус подхватили более 10 тысяч человек
В России ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19 граждан. За минувшие сутки болезнь выявили у 10 083 человек.

Об этом стало известно в воскресенье, 14 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, новых ковид-инфицированных выявили в 84-х регионах. У 12,6% (1266 человек) не выявили клинических проявлений болезни. За все время пандемии в стране выявили 4 млн 390 тысяч случаев коронавируса.

Больше всего новых заболевших зарегистрировали в Москве и Петербурге — 1 905 и 937 соответственно. В Ленобласти коронавирус выявили у 131 жителя.

Также за день в России полностью выздоровели 9 232 человека, побороть болезнь не смогли 395.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что люди, которые решили соблюдать Великий пост, могут привиться от коронавируса, но только при одном условии.

зараженные пандемия Россия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Синоптик рассказал, какая погода ждет петербуржцев на следующей неделе
В Петербурге от коронавируса скончались еще 37 человек
В России за сутки коронавирус подхватили более 10 тысяч человек
Россиян предупредили о росте активности фальшивомонетчиков в интернете
Трехлетний ребенок умер в больнице после падения из окна в Петербурге
Испанская библиотека четыре года скрывала кражу ценного трактата Галилео Галилея
За сутки коронавирус выявили у 937 петербуржцев
Со льда Байкала эвакуировали 12 туристов, попавших в метель