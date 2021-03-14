В России за сутки коронавирус подхватили более 10 тысяч человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19 граждан. За минувшие сутки болезнь выявили у 10 083 человек.

Об этом стало известно в воскресенье, 14 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, новых ковид-инфицированных выявили в 84-х регионах. У 12,6% (1266 человек) не выявили клинических проявлений болезни. За все время пандемии в стране выявили 4 млн 390 тысяч случаев коронавируса.

Больше всего новых заболевших зарегистрировали в Москве и Петербурге — 1 905 и 937 соответственно. В Ленобласти коронавирус выявили у 131 жителя.

Также за день в России полностью выздоровели 9 232 человека, побороть болезнь не смогли 395.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что люди, которые решили соблюдать Великий пост, могут привиться от коронавируса, но только при одном условии.