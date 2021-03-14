Военные из 50 стран привились российской вакциной

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Военные атташе из 50 стран и члены их семей привились российской вакциной «Спутник V».

«Порядка 300 военных атташе и членов их семей из 50 стран решились на проведение прививочных мероприятий «Спутником V»», — рассказал начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Александр Кшимовский в эфире телеканала «Звезда».

Он отметил, что это было сделано в целях безопасного проведения собственных мероприятий и международных переговоров.

Россия стала первой страной, зарегистрировавшейся вакцину от коронавируса. Это произошло в августе прошлого года, вакцинация началась в декабре. «Спутник V» занимает второе место по популярности в мире.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что медицинский регулятор Зимбабве одобрил применение российской вакцины от коронавируса. Известно, что разрешение на экстренное применение получили четыре препарата.