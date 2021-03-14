Пожарные съехались к дому на Энгельса из-за запаха гари

Пожарные съехались к дому на Энгельса из-за запаха гари
Место происшествия. Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Пожарные съехались к одному из зданий на проспекте Энгельса в Выборгском районе Петербурга.

Запах гари распространился в доме 138 корпус 2 по проспекту Энгельса, сообщили очевидцы.

На месте замечены минимум две пожарные единицы спецтехники. На опубликованных в Сети фото видно, как спасатели протянули шланг на третий этаж.

«В доме 138/2 по проспекту Энгельса в подъезде сильный запах гари, дыма нет, приехали пожарные, проверяют», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Вороньем острове Тосненского района пожар случился в частном доме на площади 138 квадратных метров. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 2:40.

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