Стали известны дата и место прощания с режиссером Александром Гетманом

В Петербурге ушел из жизни режиссер Александр Гетман. Названы дата и место прощания с заслуженным деятелем искусств России.

Александр Гетмана похоронят на кладбище Памяти жертв 9 января. Оно находится на проспекте Александровской Фермы, 16.

«Прощание с Александром Владимировичем состоится 15 марта в 13:00 в Морге НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе. По адресу: ул. Будапештская, д. 3», — сообщили в пресс-службе театра «На Литейном».

Напомним, заслуженный деятель искусств России, актер, режиссер и киносценарист Александр Гетман, долгое время возглавлявший театр «На Литейном», скончался 12 марта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что скончался петербургский модельер и дизайнер Александр Арнгольдт. Об этом президент благотворительного фонда «Русский Силуэт» Татьяна Михалкова рассказала на своей странице в Facebook.