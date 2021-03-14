В Ленобласти взорвалось чучело Масленицы

Из-за инцидента мог пострадать поджигатель, но подробности пока не разглашаются.

В Кингисеппе 14 марта во время поджигания чучела Масленицы прогремел взрыв. В результате неконтролируемое пламя потянулось в сторону поджигателей – кто-то из мужчин мог пострадать. Видео с места инцидента опубликовали в социальной сети «Вконтакте».

По предварительным данным, местные жители переборщили с жидкостью для розжига, что и стало причиной инцидента. Очевидцы предполагают, что поджигатели могли остаться без бровей и волос, а также получить ожоги.

Ведущие мероприятия сделали вид, что ничего не происходит.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы поели блинов и сожгли чучело. Концертные программы, посвященные празднику, прошли сразу в нескольких местах, но огромное количество людей собралось в центральной части Елагина острова.