Сжигание чучела в парке на Елагином острове обернулось прожженной одеждой

В последний день Масленицы на Елагином острове жгли соломенное чучело Масленицы.

Праздник проходил в Центральном парке культуры и отдыха имени С. М. Кирова.

Около 19 часов на толпу людей, находящихся со стороны катка, посыпался горящий пепел.

В Сети опубликовали фото прожженой одежды. Расстроенным гражданам оставалось радоваться, что все обошлось, люди не пострадали и не получили ожоги.

Однако большинство людей подошли к ситуации с юмором, сравнивая «трагедию» с обрызгавшей машиной, а жалобы праздновавших Масленицу на Масляном лугу с фанатами рок-группы, которым не нравится громкая музыка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что названы муниципалитеты Петербурга с самыми дорогими масленицами.

Также gazeta.spb.ru сообщила, что Петербуржцы пекут блины: чем опасно главное блюдо Масленицы и как сделать его полезным – советы эксперта по правильному питанию.