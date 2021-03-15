Работник ЖКС нашел гранату времен войны в парадной на Петроградке

Найденная на Петроградке граната. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Найденная на Петроградке граната. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Взрывотехники ОМОН обследовали найденный в парадной дома боеприпас, находившийся там со времен войны.

Об этом сообщили в пресс-службе главка Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. Опасный предмет нашел работник ЖКС. Он заметил его на первом этаже парадной дома на Гатчинской улице, что на Петроградской стороне. Он сразу вызвал полицию.

На место направили группу разминирования ОМОН. Специалисты-взрывотехники осмотрели подозрительный предмет и установили, что это корпус ржавой гранаты Ф-1 времен Великой Отечественной войны, без запала.

Сотрудники ОМОН вывезли боеприпас на специализированный полигон в Ленинградской области, где он будет уничтожен.

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