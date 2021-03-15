Петербуржец пытался засудить курящую соседку и получить 150 тысяч за страдания

Петербуржец пытался засудить курящую соседку и получить 150 тысяч за страдания
Фото: pixabay

В Северной столице житель одного из многоквартирных домов решил судиться с соседкой снизу, которая курила в своей квартире.

Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов, истец пришел в суд с требованием запретить соседке курить и взыскать с нее 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Мужчина заявил, что в течение трех лет соседка со своими друзьями курили в квартире и табачный дым проникал в его жилище. По словам петербуржца, это причиняло ему «физические и нравственные страдания».

Соседка в суде рассказала, что к ней приходил участковый, после чего она стала курить исключительно на улице. До этого она курила на кухне с включенной вытяжкой.

Суд посчитал, что «сам по себе факт вредного воздействия табачного дыма не свидетельствует о повреждении здоровья истца по причине курения ответчика».

Петербуржцу отказали в удовлетворении иска.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге полиция нашла водителя, который посадил за руль маленького ребенка.

курение новости СПб суд табачный дым


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти компании, которая будет бороться со льдом, заплатят 1 млн рублей
В Петербурге контролер автобуса помог маленькому беглецу вернуться домой
Белорусов начали прививать от коронавируса китайским препаратом
Петербуржец пытался засудить курящую соседку и получить 150 тысяч за страдания
В Петербурге полиция нашла водителя, который посадил за руль маленького ребенка
Навальный рассказал, каково ему находиться в колонии в Покрове
Ректор петербургской академии художеств раскритиковал выставку Васильевой
По делу Слабикова выплачивать миллиарды придется пятерым предпринимателям