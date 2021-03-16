СКР по Ленобласти: найденная в мусоре в Шлиссельбурге нога — не ребенка, а животного

Найденный в Шлиссельбурге фрагмент ноги принадлежит животному, а не человеку. Как сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Ленинградской области, к такому выводу привели результаты экспертизы.

Напомним, ранее сообщалось, что накануне утром женщина нашла в мусорном баке в Шлиссельбурге якобы ножку младенца.

Напомним также, в Петербурге и Ленобласти участились случа расчленения людей. Началось все с громкого убийства экс-доцентом СПбГУ Олегом Соколовым своей аспирантки Анастасии Ещенко. Аспирантка, она же возлюбленная Соколова, погбла от его рук. Во время ссоры он придушил ее и выстрелил в девушку несколько раз. Потом он расчленил ее тело и попытался от него избавиться.

С руками Ещенко в рюкзаке экс-доцента выловили из реки Мойки: он упал туда, пытаясь эти руки утопить. Позже в его квартире нашли голову убитой девушки. Через некоторое время были найдены остальные части ее тела.