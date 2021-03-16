Чемпионка России по фристайлу задержана с наркотиками в Москве

Чемпионка России по фристайлу задержана с наркотиками в Москве
Спортсменка задержана с наркотиками. Фото: pixabay

Московская полиция задержала 26-летнюю чемпионку РФ по лыжному фристайлу Анну Орловскую с партией наркотиков. Спортсменка призналась, что продает наркотики.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Орловская была задержана в столице днем 15 марта. При личном досмотре полицейские нашли свертки с наркотическим веществом общей массой более 3,7 гр, что является крупным размером. По словам девушки, она хотела продать наркотики через закладки, передает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Пресс-атташе Федерации лыжного фристайла России Александра Романова заявила, что организация ничего не знает об этом происшествии.

В 2012 году 16-летняя Орловская выиграла российский чемпионат по фристайлу в дисциплинах хафпайп и слоупстайл.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд приговорил фигуранта дела экс-главы Ростехнадзора по СЗФО к условному сроку.

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