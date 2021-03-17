Спасатели два часа тушили пожар в частном доме в Мошкино

В Лодейнопольском районе Ленобласти среди ночи вспыхнул частный дом. Спасатели боролись с огнем два часа.

Возгорание случилось в среду, 17 марта, в деревне Мошкино (Доможировское сельское поселение). Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 1:42. Жители заявили о пожаре в доме на Сплавной улице.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по региону, к месту пожара оперативно прибыли восемь человек на двух спецмашинах. Постройка горела на площади 120 квадратных метров.

В 3:51 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что четыре ребенка погибли при пожаре в жилом доме в Красноярском крае, возбуждено дело.