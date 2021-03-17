Пенсионер заживо обварился в ванной на Козлова

В Петербурге скончался 83-летний пенсионер, который обварился в ванной. Мужчину госпитализировали, но спасти его так и не удалось.

Ожоги пожилой житель получил 9 марта в своей квартире на улице Козлова. Пенсионер получил серьезные термические ожоги от кипятка, который на него полился во время мытья в ванной.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти, ожоги у мужчины заняли 30% тела. Больше всего пострадали поясница, ягодицы, обе стопы, голени и кисти обеих рук.

Через неделю после этого петербуржец скончался.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пикалево двухлетняя девочка опрокинула на себя чайник с кипятком.