Польша вводит локдаун из-за ухудшения эпидемиологической обстановки

Польша вводит локдаун из-за ухудшения эпидемиологической обстановки
В Польше начали прививать население от коронавируса. Фото: pixabay.com

Ограничения касаются всех регионов страны.

Власти Польши приняли решение о введении локдауна. Об этом сегодня, 17 марта, сообщил министр здравоохранения республики Адам Недзельский на пресс-конференции. Он отметил, что эпидемиологическая обстановка в связи с коронавирусом оставляет желать лучшего.

Хуже всего дела обстоят в Варминьско-Мазурском, Поморском, Мазовецком и Любуском воеводстве страны. Там уровень заболеваемости находится на очень высоком уровне.

«У нас уже нет пространства для введения ограничений на уровне регионов. Единственным выходом является их распространение на всю Польшу»,

— сказал Недзельский.

Напоминаем, что в Польше с начала пандемии коронавируса зарегистрировали 1,93 миллиона случаев заражения. Летальных исходов зафиксировано 47,5 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Еврокомиссар Бретон считает, что нужно наладить производство вакцины «Спутник V» в ЕС.

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