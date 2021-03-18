Двое друзей стали фигурантами уголовного дела после стрельбы в Буферном парке в Пушкине

В Пушкинском районе задержаны двое товарищей, подозреваемых в хулиганской стрельбе. Против них возбудили уголовное дело.

По информации главка МВД по Петербургу, инцидент произошел 16 марта в Буферном парке в городе Пушкин. Тогда в полицию доставили двоих мужчин, 44 и 46 лет. Они передвигались на иномарке «Тойота Ленд Крузер». Стражи порядка решили обыскать машину и нашли улики. Там лежали несколько единиц оружия.

Специалисты провели экспертизу и установили, что изъятое оружие пригодно для имитации выстрела светошумовыми патронами. По факту хулиганство возбуждено уголовное дело. Приятелей задержали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали двоих пьяных пассажиров за угон Volkswagen у таксиста. Одному из мужчин назначена подписка о невыезде.