Пьяный водитель сбил пешехода в Металлострое и пострадал сам

В Колпинском районе Петербурга полиция проводит проверку после серьезного ДТП, в котором пострадали три человека — водитель, пассажир и пешеход.

Об этом сообщили в городском управлении МВД. Все произошло накануне вечером в Центральном проезде в Металлострое. Автомобилист за рулем «Пежо» врезался в препятствие, потерял управление и переехал 23-летнего пешехода.

После этого 48-летний водитель и его 36-летний пассажир поспешили скрыться с места ДТП, бросив машину на дороге. На место были вызваны сотрудники ГИБДД, которые быстро догнали мужчин. Оказалось, что оба были пьяны.

Сбитый пешеход при этом получил тяжелые травмы и был госпитализирован. В больницу также пришлось забрать водителя с пассажиром.

Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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