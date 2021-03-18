Пьяный водитель сбил пешехода в Металлострое и пострадал сам

Пьяный водитель сбил пешехода в Металлострое и пострадал сам
Пьяный водитель попал в ДТП и сбил пешехода. Фото: pixabay

В Колпинском районе Петербурга полиция проводит проверку после серьезного ДТП, в котором пострадали три человека — водитель, пассажир и пешеход.

Об этом сообщили в городском управлении МВД. Все произошло накануне вечером в Центральном проезде в Металлострое. Автомобилист за рулем «Пежо» врезался в препятствие, потерял управление и переехал 23-летнего пешехода.

После этого 48-летний водитель и его 36-летний пассажир поспешили скрыться с места ДТП, бросив машину на дороге. На место были вызваны сотрудники ГИБДД, которые быстро догнали мужчин. Оказалось, что оба были пьяны.

Сбитый пешеход при этом получил тяжелые травмы и был госпитализирован. В больницу также пришлось забрать водителя с пассажиром.

Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти молодой угонщик бросил похищенный ВАЗ после ДТП.

дтп металлострой наезд на пешехода новости СПб пьяный водитель


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пьяный водитель сбил пешехода в Металлострое и пострадал сам
В Петербурге коронавирус выявили у 918 человек за сутки
В Петербурге незнакомец в капюшоне пытался пробраться в Музей-квартиру Бродского
Еврокомиссия объяснила, как будет работать система ...
Власти Петербурга возмутились повышением цен на такси после инцидента на ...
В Ленобласти признали дефицит вакцины «Спутник V»
Российского чиновника удивил отказ работать за зарплату в 15 тысяч рублей
Петербургская полиция задержала мигранта, разыскиваемого на родине за ...