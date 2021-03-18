Петербуржец начал избивать девушек-врачей, препятствуя работе скорой

В Кировском районе Петербурга двое мужчин препятствовали работе сотрудников скорой помощи.
Инциденты произошли в среду, 17 марта. Подробностями случившегося поделились в сообществе «Дорожный инспектор» социальной сети «ВКонтакте».
Мужчина не выпускал прибывшую на вызов медиков из своей квартиры и пытался напасть на врачей. Примерно в то же время еще один житель совершил нападение на двух девушек из бригады «скорой», после чего начал их избивать.
Причины такого агрессивного поведения не называются
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, при каких симптомах необходимо вызывать скорую помощь.