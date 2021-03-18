Петербуржец начал избивать девушек-врачей, препятствуя работе скорой

В Кировском районе Петербурга двое мужчин препятствовали работе сотрудников скорой помощи.

Инциденты произошли в среду, 17 марта. Подробностями случившегося поделились в сообществе «Дорожный инспектор» социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина не выпускал прибывшую на вызов медиков из своей квартиры и пытался напасть на врачей. Примерно в то же время еще один житель совершил нападение на двух девушек из бригады «скорой», после чего начал их избивать.