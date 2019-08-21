Врач рассказал, при каких симптомах необходимо вызывать скорую помощь

Заведующий отделения экстренной скорой медицинской помощи им. А.С. Пучков Алексей Безымянный рассказал, при каких симптомах необходимо срочно вызывать бригаду медиков, а в каких случаях лучше обратиться в поликлинику.

Специалист отметил, что если температура тела не выше 38 градусов, то не стоит вызывать неотложку — лучше обратиться к участковому врачу в поликлинике.

Все дело в том, что врачи бригады скорой помощи не имеют права выписывать рецепты или назначать лечение, поэтому скорую требуется вызывать только в случаях более высокой температуры тела.

Помимо этого, врач напоминает о симптомах, предупреждающих опасные заболевания, среди которых: давящая боль в груди, одышка, невнятная речь и нарушение чувствительности лица или другой части тела.

Кроме того, скорую следует вызвать при сильном кровотечении, сердечной аритмии и падении в обморок.

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