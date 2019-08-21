Врач рассказал, при каких симптомах необходимо вызывать скорую помощь

Врач рассказал, при каких симптомах необходимо вызывать скорую помощь
Врачи бригады скорой помощи не имеют права выписывать рецепты или назначать лечение. Фото: pixabay

Заведующий отделения экстренной скорой медицинской помощи им. А.С. Пучков Алексей Безымянный рассказал, при каких симптомах необходимо срочно вызывать бригаду медиков, а в каких случаях лучше обратиться в поликлинику.

Специалист отметил, что если температура тела не выше 38 градусов, то не стоит вызывать неотложку — лучше обратиться к участковому врачу в поликлинике.

Все дело в том, что врачи бригады скорой помощи не имеют права выписывать рецепты или назначать лечение, поэтому скорую требуется вызывать только в случаях более высокой температуры тела.

Помимо этого, врач напоминает о симптомах, предупреждающих опасные заболевания, среди которых: давящая боль в груди, одышка, невнятная речь и нарушение чувствительности лица или другой части тела.

Кроме того, скорую следует вызвать при сильном кровотечении, сердечной аритмии и падении в обморок.

Ранее GazetaSPb сообщала, что медики назвали опасную для здоровья окружность талии.

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Врач рассказал, при каких симптомах необходимо вызывать скорую помощь
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