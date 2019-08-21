Медики назвали опасную для здоровья окружность талии

"Здоровый" объем талии составляет от 80 см у женщин и 94 см у мужчин. Фото: pixabay

"Здоровый" объем талии составляет от 80 см у женщин и 94 см у мужчин. Фото: pixabay

Российский Минздрав назвал объем талии, при котором повышается риск развития заболеваний сердца. Он составляет от 80 см у женщин и 94 см у мужчин.

Специалисты Министерства здравоохранения РФ утверждают, что снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний помогут отказ от курени, ежедневные занятия физической активностью не менее получаса в день, например, ходьба, а также ежедневное употребление в пищу овощей и фруктов, пишет РИА Новости.

Кроме того, медики напоминают о рекомендованной суточной норме соли — до пяти грамм в сутки.

Диетолог из США советует при повышенном давлении употреблять в пищу моцареллу, тофу или козий сыр — в них небольшое содержание соли, но много полезных микроэлементов.

Ранее GazetaSPb сообщала, что врачи назвали способ борьбы со слабоумием после 60 лет. Исследователи из Университетского колледжа Лондона пришли к выводу, что ежедневное общение дает более серьезные результаты, чем встречи лишь несколько раз в месяц.