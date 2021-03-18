Пожилого педагога, развращавшего детей в Ленобласти, заключили под стражу

Суд арестовал педагога из Ленобласти на два месяца. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Суд арестовал педагога из Ленобласти на два месяца. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Ленинградской области суд арестовал 61-летнего мужчину-педагога, подозреваемого в половых преступлениях в отношении несовершеннолетних.

Как сообщает региональное управление СК, по ходатайству следователей Всеволожский городской суд заключил подозреваемого под стражу сроком на два месяца. Педагогу вменяют статьи о развратных действиях и насильственных действиях сексуального характера в отношении детей младше 14 лет.

По данным правоохранителей, мужчина неоднократно совершал половые преступления в отношении подростков на территории Всеволожского района.

Следственные органы продолжают расследование уголовного дела и выясняют все обстоятельства преступлений. Есть вероятность, что мужчина может быть причастен к иным эпизодам преступной деятельности.

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