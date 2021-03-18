Актеры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев стали родителями

Актеры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев стали родителями
"В доме счастье! Сын родился!", - написал Марк. Фото: Instagram @marchi25

Актер Марк Богатырев рассказал поклонникам в своем Instagram о том, что впервые стал отцом: его супруга Татьяна Арнтгольц родила мальчика.

Торжественной новостью счастливый отец поделился в четверг, 18 марта. «В доме счастье! Сын родился! Богатырев Данила Маркович. В добрый путь», — такой подписью актер сопроводил фотографию, на которой он запечатлен вместе с новорожденным сыном.

Мальчик родился 17 марта, а знаковый снимок Марк Богатырев разместил днем позже, и не случайно: 18 марта — день рождения Татьяны Арнтгольц. Сегодня актрисе исполнилось 39 лет. Напомним, что Марк, наиболее известный зрителям по роли Макса Лаврова в сериале «Кухня» младше супруги на 3 года, ему 36 лет. Звезды начали встречаться в 2018 году, а в 2020-м узаконили свои отношения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поклонники заподозрили звезду «Отеля Элеон» Диану Пожарскую в попытках скрыть беременность.

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