Арестован петербуржец, пытавшийся зарезать и застрелить родного брата

Фрунзенский районный суд арестовал петербуржца, обвиняемого в покушении на убийство на собственного брата.
Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, преступление произошло днем 16 января у дома №80 по Бухарестской улице. Между братьями произошла ссора из-за личных неприязненных отношений, в ходе которой один из них решил убить другого. Обвиняемый нанес брату 10 ударов ножом и дважды выстрелил из пистолета в область жизненно-важных органов. Несмотря на тяжелейшие ранения, потерпевшему удалось выжить — ему вовремя вызвали скорую помощь.
Брата задержали и в тот же день ему было предъявлено обвинение. Задержанный и его адвокат оставили вопрос об избрании меры пресечения на усмотрение суда.
Мужчина будет находиться под арестом до 16 мая.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец начал избивать девушек-врачей, препятствуя работе скорой.