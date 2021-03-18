Арестован петербуржец, пытавшийся зарезать и застрелить родного брата

Фрунзенский районный суд арестовал петербуржца, обвиняемого в покушении на убийство на собственного брата.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, преступление произошло днем 16 января у дома №80 по Бухарестской улице. Между братьями произошла ссора из-за личных неприязненных отношений, в ходе которой один из них решил убить другого. Обвиняемый нанес брату 10 ударов ножом и дважды выстрелил из пистолета в область жизненно-важных органов. Несмотря на тяжелейшие ранения, потерпевшему удалось выжить — ему вовремя вызвали скорую помощь.

Брата задержали и в тот же день ему было предъявлено обвинение. Задержанный и его адвокат оставили вопрос об избрании меры пресечения на усмотрение суда.

Мужчина будет находиться под арестом до 16 мая.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец начал избивать девушек-врачей, препятствуя работе скорой.