Суд Петербурга арестовал отца, обвиняемого в доведении до самоубийства своей дочери

Суд Петербурга арестовал отца, обвиняемого в доведении до самоубийства своей дочери
Мужчина отправится под арест. Фото: pixabay.com

В Петербурге суд отправил под арест местного жителя, задержанного по делу о доведении до самоубийства своей дочери-подростка.

Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов, обвиняемому вменяют п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ о доведении до самоубийства несовершеннолетнего. Отмечается, что мужчина отказался признавать свою вину.

Судебное заседание по избранию меры пресечения проходило в закрытом режиме. По его итогам Василеостровский районный суд отправил обвиняемого в СИЗО до 11 апреля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в истязании своих детей и доведении дочери до самоубийства. По предварительным данным, 48-летний мужчина, проживающий с семьей в Василеостровском районе, издевался над всеми домочадцами. Он избивал свою супругу, а также их совместных детей: дочь 2006 года рождения и сыновей 2009 и 2014 годов рождения.

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