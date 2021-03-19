В Дубках спасатели почти два часа тушили горящую баню

В Ломоносовском районе Ленобласти минувшей ночью спасатели тушили горящую баню. Они боролись с огнем полтора часа.

Возгорание случилось в пятницу, 19 марта. В 3:07 в дежурную часть обратились жители Подлесной улицы в деревне Дубки.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и области, к месту ЧП оперативно прибыли восемь сотрудников на двух спецмашинах. Баня горела на площади 15 квадратных метров.

В 4:41 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в Купчино девять спасателей тушили полыхающий автомобиль Honda.