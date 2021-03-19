Ситуация с COVID в России стабилизировалась

В России ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В России ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась. Об этом заявила эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, в последние две недели ежедневная заболеваемость COVID за сутки в стране не превышает 11 тыс. случаев. В среднем число новых инфицированных держится в пределах 9-10 тыс.

Как сообщили «РИА Новости», Пшеничная отметила, что снижение заболеваемости началось еще в конце декабря.

Врач объяснила, что на такой показатель повлияло соблюдение мер предосторожности, вакцинация и приобретение переболевшими иммунитета от новой болезни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что россиян предупредили о росте заболеваемости коронавирусом весной.