Дефицит вакцины и прививки для животных: последнее о COVID-19 в России и мире за сутки

Пока ЕС призывают как можно скорее зарегистрировать вакцину «Спутник V», российские регионы признают дефицит препарата. В Норвегии изучают, насколько опасна вакцина AstraZeneca, а в России разработали препарат для профилактики коронавируса у животных.

В России специалисты Россельхознадзора разработали препарат против возбудителя COVID-19 для животных. Официальную презентацию разработки запланировали на конец апреля. Препарат получил название «Карнивак-Ков». Он предназначен для профилактики коронавирусной инфекции у пушных зверей, собак и кошек.

А вот вакцина для людей, «Спутник V» заканчивается. В Ленинградской области уже признали ее дефицит. В регионе осталось 1,4 тыс. доз вакцины, а сроки ближайших поставок пока неизвестны.

Пока регионы сталкиваются с нехваткой «Спутника V», Австрия продолжает призывать к скорейшей регистрации российской вакцины в ЕС. Ранее канцлер страны Себастьян Курц заявил, что Европейскому агентству лекарственных средств следовало бы ускорить этот процесс.

На данный момент «Спутник V» одобрен в 51 стране. Последним к этому списку присоединился Азербайджан.

Существуют и другие вакцины. Одна из них, AstraZeneca, успела вызвать беспокойство во всем мире. В Норвегии после вакцинации этим препаратом трое норвежских медиков оказались в больнице, один из них скончался. Специалисты отмечают, что препарат вызывает слишком сильный иммунный ответ, а это приводит к повышенному тромбообразованию.

Исследователи продолжают изучать не только действие вакцин, но и саму новую коронавирусную инфекцию. Так, эксперты Всемирной организации здравоохранения окончательно отказались от версии о лабораторном происхождении коронавируса. Отмечалось, что версия и раньше казалась маловероятной из-за отсутствия каких-либо доказательств.

Ранее ученые рассматривали четыре версии происхождения COVID-19. Предполагалось, что человек мог заразиться от животного, промежуточного звена, замороженных продуктов или из-за утечки в лаборатории.