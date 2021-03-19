Петербурженка заявила на мужа, развращавшего несовершеннолетнюю дочь

В Выборгском районе Петербурга местный житель развращал свою дочь. Об этом заявила мать несовершеннолетней.

Преступный инцидент произошел 3 марта в одном из домов по проспекту Просвещения. В четверг, 18 марта, в отдел полиции обратилась 41-летняя гендиректор одной из частных компаний города. Она рассказала, что днем в квартире ее 32-летний муж совершил развратные действия сексуального характера в отношении ее несовершеннолетней 13-летней дочери.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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