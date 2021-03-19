В Петербурге задержали мужчину, который ворвался в продуктовый с игрушечным пистолетом, а затем украл сигареты и спиртное

В Петербурге задержали мужчину, который ворвался в продуктовый с игрушечным пистолетом, а затем украл сигареты и спиртное
Мужчина напал с игрушечным пистолетом. Фото: pixabay.com

В Петербурге ночью 18 марта, как стало известно gazeta.spb.ru, в Красногвардейском районе был задержан неизвестный, который ворвался в продуктовый магазин с игрушечным пистолетом, а затем открыто украл сигареты и спиртные напитки.

На перекрестке проспекта Наставников и Хасанской улицы очевидцу показался подозрительным неизвестный 1991 года рождения. В руках он держал предмет, напоминающий пистолет.

Наряд полиции, вызванный свидетелем, задержал пьяного мужчину.

Оказалось, что он обокрал ночной минимаркет.

По словам продавца магазина, неизвестный вошел в продуктовый и, угрожая предметом, похожим на пистолет, открыто похитил сигареты и спиртные напитки.

Затем злоумышленник скрылся с места происшествия.

Видеонаблюдения в магазине не было.

То, что задержанный украл, частично изъято.

Также у полиции оказалось «оружие» задержанного — игрушечный пистолет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге задержали санитара за ограбление женщины в Парголово.

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