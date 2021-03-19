В Европе объявили начало третьей волны коронавируса

За время пандемии коронавирусом SARS-CoV-2 заразились более 121 миллиона человек, из которых почти 2,7 миллиона скончались. Фото: pixabay

За время пандемии коронавирусом SARS-CoV-2 заразились более 121 миллиона человек, из которых почти 2,7 миллиона скончались. Фото: pixabay

Официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант на брифинге 19 марта заявила о начале третьей вспышки заболеваемости коронавирусной инфекции в странах Европейского союза.

«Мы входим в очень сложный период, экономика будет серьезно затронута ситуацией», — отметила Спинант. Она также призвала страны ЕС ускорить темпы вакцинации. Еврокомиссия считает, что для контроля над пандемией необходимо привить 70% взрослого населения стран Евросоюза.

При этом чиновница отметила, что в ситуации есть и положительные аспекты: смертность от коронавируса становится все ниже, поскольку улучшаются методики лечения тяжелых пациентов. Кроме того, новые штаммы, хотя и более заразные, провоцируют в основном легкие формы COVID-19.

Отметим, что на данный момент в Евросоюз поступило около 70 млн доз вакцин от коронавируса.

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