За сутки в Петербурге на коронавирус обследовались 24 330 человек

За сутки в Петербурге на коронавирус обследовались 24 330 человек
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: pixabay

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавируса. За минувшие сутки обследование на ковид прошли 24 330 человек.

Об этом стало известно сегодня, 20 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 11 396 раз. Горожане задали вопрос, связанный с коронавирусом.

С октября на портале #мывместе зарегистрированы 1437 петербургских волонтеров. Из них прошел обучение и получил аккредитацию 1151 человек. Выполнены 6240 заявок. Они помогают во время пандемии другим людям. Нуждающиеся жители города могут оставить заявку по номеру горячей линии 8-800-200-34-11.

Также с осени гуманитарную помощь получили 191 503 человек, им доставили продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев предупредили о высокой вероятности третьей волны COVID-19.

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