За сутки в Петербурге на коронавирус обследовались 24 330 человек

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавируса. За минувшие сутки обследование на ковид прошли 24 330 человек.

Об этом стало известно сегодня, 20 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 11 396 раз. Горожане задали вопрос, связанный с коронавирусом.

С октября на портале #мывместе зарегистрированы 1437 петербургских волонтеров. Из них прошел обучение и получил аккредитацию 1151 человек. Выполнены 6240 заявок. Они помогают во время пандемии другим людям. Нуждающиеся жители города могут оставить заявку по номеру горячей линии 8-800-200-34-11.

Также с осени гуманитарную помощь получили 191 503 человек, им доставили продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев предупредили о высокой вероятности третьей волны COVID-19.