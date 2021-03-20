В Красном Селе муж ударил жену ножом и бросил в квартире умирать

В Красносельском районе Петербурга полицейские задержали мужчину, ударившего ножом свою 50-летнюю жену.

Как сообщили в главке МВД по городу и области, накануне житель дома №49 по проспекту Ленина вызвал полицию. Он сообщил, что нашел соседку с ножевым ранением живота. Потерпевшую забрали в больницу в тяжелом состоянии.

Позже женщина рассказала, что инцидент произошел еще вечером 17 марта. Она выпила со своим 46-летним мужем, после чего они внезапно поссорились. Мужчина схватился за нож и ударил жену в живот.

Вечером 19 марта сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого на Бронетанковой улице. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 11 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что цыганка, обокравшая пассажирку маршрутки в Петербурге, задержана полицией.